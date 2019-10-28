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На задержанных в Пинском районе браконьеров заведено уголовное дело

29.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На задержанных в Пинском районе браконьеров заведено уголовное дело
Двое мужчин подозреваются в незаконной добыче рыбы в Пинском районе, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 39-летний житель Пинского района и 51-летний житель Пинска утром 24 октября на водохранилище Погост с использованием лодки и сетей незаконно добыли 79 особей рыбы. Действиями подозреваемых окружающей среде был причинен ущерб на общую сумму более 5000 рублей.

В отношении мужчин Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 281 (незаконная добыча рыбы) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. В этом году мужчин уже судили за совершение аналогичных действий.

В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия.

УСК по Брестской области напоминает, что добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, совершенная в течение года после наложения административного взыскания, влечет уголовную ответственность.

Фото УСК по Брестской области.

 
 
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> Двое мужчин подозреваются в незаконной добыче рыбы в Пинском районе, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. По данным...
 
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