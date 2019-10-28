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В Вороновском районе ночью сгорело сто тонн соломы
Источник материала: Tut.by
В Вороновском районе в деревне Литвица горело сенохранилище. В итоге пожаром уничтожены 100 тонн соломы урожая 2019 года,
Все произошло поздно вечером в понедельник, 28 октября. Помимо соломы, огнем уничтожена обшивка стен сенохранилища и кровля здания. Сейчас причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии — поджог и неосторожное обращение с огнем.
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В Вороновском районе в деревне Литвица горело сенохранилище. В итоге пожаром уничтожено 100 тонн соломы урожая 2019 года.
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