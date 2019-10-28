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В Вороновском районе сгорело 100 тонн соломы
29.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как рассказали в ОУМЧС, информация о пожаре сенохранилища возле деревне Литвица поступила 28 октября в 23.02. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.
Несмотря на принятые меры, огонь уничтожил 100 тонн соломы урожая 2019 года, шиферную обшивку стен и кровлю строения.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии: поджог и неосторожное обращение с огнем.
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Как рассказали в ОУМЧС, информация о пожаре сенохранилища возле деревне Литвица поступила 28 октября в 23.02. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. ...
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