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На Гродненском стеклозаводе обнаружили учебную гранату

29.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Гродненском стеклозаводе обнаружили учебную гранату

Учебная граната стала причиной экстренной остановки одного из цехов ОАО «Гродненский стеклозавод». Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Во второй половине дня 28 октября работники предприятия заметили на механической ленте для подачи стекла в дробильную машину предмет, похожий на гранату. Работу цеха остановили.

«На место выехала саперно-пиротехническая группа. Из здания эвакуировали 7 работников. Специалисты установили, что вместе со стеклобоем на ленту попал корпус учебной гранаты Ф-1, предположительно времен Великой Отечественной войны», — отметили в милиции. Находка опасности не представляла.

Правоохранители отметили, что работники предприятия поступили правильно. Потенциально опасный предмет они не трогали и сразу сообщили о нем в милицию. Подобные находки не редкость. Например, около месяца назад при ремонте крыши в доме по ул.Гагарина в областном центре строители нашли три боевых гранаты. Они также сразу сообщили об обнаруженных предметах правоохранителям.

https://www.belta.by

 
 
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Учебная граната стала причиной экстренной остановки одного из цехов ОАО «Гродненский стеклозавод». Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных...
 
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