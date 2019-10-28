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На острове Бали ищут 34-летнего туриста из Беларуси

29.10.2019 13:25 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

27 октября в 7:30 получена информация от людей, что иностранец мог упасть со скалы (более 130 метров) во время съемки селфи, пишет antaranews.com со ссылкой на местную полицию. Спасателей к месту направили в тот же день. Однако операцию отложили на день из-за плохой видимости в условиях труднодоступной местности. Сегодня к подножию скалы спустился спасатель, но мужчину не нашли.
 
 
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27 октября в 7:30 получена информация от людей, что иностранец мог упасть со скалы (более 130 метров) во время съемки селфи, пишет antaranews.com со ссылкой на местную полицию....
 
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