Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На острове Бали ищут 34-летнего туриста из Беларуси 27 октября в 7:30 получена информация от людей, что иностранец мог упасть со скалы (более 130 метров) во время съемки селфи, пишет antaranews.com со ссылкой на местную полицию....

27 октября в 7:30 получена информация от людей, что иностранец мог упасть со скалы (более 130 метров) во время съемки селфи, пишет antaranews.com со ссылкой на местную полицию. Спасателей к месту направили в тот же день. Однако операцию отложили на день из-за плохой видимости в условиях труднодоступной местности. Сегодня к подножию скалы спустился спасатель, но мужчину не нашли.