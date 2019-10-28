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В Лиде после тушения пожара в жилом доме найдено тело мужчины
29.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщили
Ранним утром 29 октября на пульт оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного четырехквартирного жилого дома по улице Коммунистической. Увидев дым, «101» набрала женщина, которая мимо шла на работу.
К моменту прибытия первого подразделения пожарных к месту вызова кровля одноэтажного деревянного жилого дома горела открытым пламенем. Возгорание же произошло непосредственно в квартире №1. После его тушения и при разборке обрушившихся над комнатой строительных конструкций в комнате на полу огнеборцы и обнаружили тело мужчины.
Причина пожара и личность погибшего человека сейчас устанавливаются.
Как сообщили в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Лидском районе на пожарах погибло уже 9 человек.
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Как сообщили Лидской газете в Лидском РОЧС, личность погибшего пока не установлена, ведется следствие. Ранним утром 29 октября на пульт оперативного управления...
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