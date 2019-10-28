Брестчанин на своем участке обнаружил закопанную бутылку с патронами

Источник материала: Виртуальный Брест

28 октября в милицию обратился пенсионер, который на своем земельном участке по улице Суворова на углублении около 20 сантиметров обнаружил стеклянную бутылку с патронами.





В ходе осмотра специалистами содержимого бутылки, было установлено, что речь идет о 27 пистолетных патронах. Также пенсионер рассказал, что это не единственная находка на его участке – недавно он обнаружил пистолет с коррозией.





- Марку патронов, а также их пригодность для стрельбы установят специалисты при проведении баллистической экспертизы, - сообщила Zarya.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.