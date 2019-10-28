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Брестчанин на своем участке обнаружил закопанную бутылку с патронами

29.10.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 октября в милицию обратился пенсионер, который на своем земельном участке по улице Суворова на углублении около 20 сантиметров обнаружил стеклянную бутылку с патронами.

Брестчанин на своем участке обнаружил закопанную бутылку с патронами

В ходе осмотра специалистами содержимого бутылки, было установлено, что речь идет о 27 пистолетных патронах. Также пенсионер рассказал, что это не единственная находка на его участке – недавно он обнаружил пистолет с коррозией.

Брестчанин на своем участке обнаружил закопанную бутылку с патронами

- Марку патронов, а также их пригодность для стрельбы установят специалисты при проведении баллистической экспертизы, - сообщила Zarya.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

 
 
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  28 октября в милицию обратился пенсионер, который на своем земельном участке по улице Суворова на углублении около 20 сантиметров обнаружил стеклянную бутылку с...
 
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