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Брестчанин на своем участке обнаружил закопанную бутылку с патронами
29.10.2019 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 октября в милицию обратился пенсионер, который на своем земельном участке по улице Суворова на углублении около 20 сантиметров обнаружил стеклянную бутылку с патронами.
В ходе осмотра специалистами содержимого бутылки, было установлено, что речь идет о 27 пистолетных патронах. Также пенсионер рассказал, что это не единственная находка на его участке – недавно он обнаружил пистолет с коррозией.
- Марку патронов, а также их пригодность для стрельбы установят специалисты при проведении баллистической экспертизы, - сообщила Zarya.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
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28 октября в милицию обратился пенсионер, который на своем земельном участке по улице Суворова на углублении около 20 сантиметров обнаружил стеклянную бутылку с...
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