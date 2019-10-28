В Речицком районе пенсионерка опрокинула на себя сковороду с маслом, загорелась и умерла от ожогов

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе 77-летняя женщина готовила еду на плите, получила ожоги и умерла. Подробности сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Трагедия произошла днем 28 октября в агрогородке Солтаново. По предварительным данным, пенсионерка готовила на газовой плите обед, в какой-то момент потеряла сознание, опрокинула на себя сковородку — загорелось масло, а затем и одежда на женщине.

Пострадавшую обнаружил сын, который пришел ее проведать, он потушил горящую одежду, однако спасать женщину уже было поздно — она умерла.