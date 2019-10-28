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В Березинском районе под колеса тягача попал велосипедист
Источник материала: БTДТП произошло на автодороге Минск - Могилев недалеко от деревни Василевщина. Фура двигалась в направлении Минска, а 64-летний велосипедист (местный жилец) ехал по правой стороне проезжей части в попутном направлении. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами. Он погиб на месте.
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ДТП произошло на автодороге Минск - Могилев недалеко от деревни Василевщина. Фура двигалась в направлении Минска, а 64-летний велосипедист (местный житель) ехал по...
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