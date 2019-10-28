В Лиде мужчина похитил две бутылки коньяка. Похитителя задерживали со служебной собакой

Источник материала: Вороновская газета





Все произошло в одном из магазинов. Около трех часов дня мужчина зашел в торговый зал. 33-летний якобы покупатель ходил между прилавками с сигаретой во рту, чем и привлек внимание продавцов.

Через некоторое время подозреваемый схватил с полки две бутылки коньяка и покинул магазин.

Сотрудник магазина нажал «тревожную кнопку». Задержать похитителя конька удалось благодаря служебной собаке.

Противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Грабеж».

https://grodnonews.by Фото: УВД Гродненского облисполкома.