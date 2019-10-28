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В Лиде мужчина похитил две бутылки коньяка. Похитителя задерживали со служебной собакой
29.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Все произошло в одном из магазинов. Около трех часов дня мужчина зашел в торговый зал. 33-летний якобы покупатель ходил между прилавками с сигаретой во рту, чем и привлек внимание продавцов.
Через некоторое время подозреваемый схватил с полки две бутылки коньяка и покинул магазин.
Сотрудник магазина нажал «тревожную кнопку». Задержать похитителя конька удалось благодаря служебной собаке.
Противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Грабеж».
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Все произошло в одном из магазинов. Около трех часов дня мужчина зашел в торговый зал. 33-летний якобы покупатель ходил между прилавками с сигаретой во рту, чем и...
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