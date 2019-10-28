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Угнал у своего директора. Жителя Лиды подозревают в совершении угона и кражи

29.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Угнал у своего директора. Жителя Лиды подозревают в совершении угона и кражи

В милицию 28 октября в 00.05 обратился 29-летний житель Лиды, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль ГАЗ-3110.

По данным следствия, владелец автомобиля оставил в замке зажигания ключи, чем и воспользовался 31-летний мужчина.

Так, он на автомобиле ГАЗ совершил поездку по городу, а в момент задержания его сотрудниками милиции повредил водительскую дверь автомобиля. Правоохранителям мужчина пояснил, что просто решил покататься по городу.

Установлено, что в момент управления он находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя составило 1,77 промилле.

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение угона. С целью дальнейшего трудоустройства он находился на испытательном сроке на СТО, директором которого является владелец угнанного автомобиля.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования следователями осмотрен автомобиль ГАЗ, в его багажнике были обнаружены различные предметы. По данным следствия, найденное имущество похищено из другой машины директора СТО.

В отношении 31-летнего мужчины дополнительно возбуждено уголовное дело.

Уголовные дела соединены в одном производстве, расследование продолжается. Мужчина в настоящий момент задержан, он допрошен в качестве подозреваемого.

sk.gov.by
 
 
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В милицию 28 октября в 00.05 обратился 29-летний житель Лиды, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль ГАЗ-3110. По данным следствия, владелец автомобиля...
 
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