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В деревне под Лидой на частном подворье нашли гранату
29.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Предполагается, что пролежала граната в земле со времен Великой Отечественной войны,
Обнаружили ее при проведении земляных работ на приусадебном участке в д. Бояры Смолодские. На место происшествия выезжала саперная группа, граната уничтожена.
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Предполагается, что пролежала граната в земле со времен Великой Отечественной войны, пишет «Лідская газета» . Обнаружили ее при проведении земляных работ на...
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