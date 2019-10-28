В Пинске прохожий избил женщину ногами и пытался её ограбить

Пострадавшая 51-летняя пинчанка рассказала, что по пути к дому неизвестный со спины схватил ее сумку и пытался сорвать с плеча. Женщина оказала активное сопротивление, однако нападавший повалил жертву на землю и начал избивать ее ногами. Вскоре хулиган ретировался, забрав только букет цветов.
Именно эта деталь помогла Э.Копачеву буквально в считанные минуты найти подозреваемого и задержать. Грабителем оказался 55-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения (результаты медицинского освидетельствования – 1,7 промилле). Во время общения с правоохранителями вел себя неадекватно, нецензурно выражался и пытался оказать сопротивление.
Следователями Пинского межрайонного отдела СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.206 Уголовного кодекса (покушение на грабеж). Он задержан.
Фото Пинского ГОВД и ГКСЭ.