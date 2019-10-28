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В Пинске прохожий избил женщину ногами и пытался её ограбить

29.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске прохожий избил женщину ногами и пытался её ограбить
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук:

– В свой выходной день временно исполняющий обязанности по должности командира роты ППСМ Пинского ГОВД майор милиции Эдуард Копачев находился в городе по личным делам. Услышав от знакомой, что на ее приятельницу напали и пытались отобрать сумку, милиционер уточнил подробности и вместе с товарищем незамедлительно отправился на место происшествия.

Пострадавшая 51-летняя пинчанка рассказала, что по пути к дому неизвестный со спины схватил ее сумку и пытался сорвать с плеча. Женщина оказала активное сопротивление, однако нападавший повалил жертву на землю и начал избивать ее ногами. Вскоре хулиган ретировался, забрав только букет цветов.


В Пинске прохожий избил женщину ногами и пытался её ограбить
Именно эта деталь помогла Э.Копачеву буквально в считанные минуты найти подозреваемого и задержать. Грабителем оказался 55-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения (результаты медицинского освидетельствования – 1,7 промилле). Во время общения с правоохранителями вел себя неадекватно, нецензурно выражался и пытался оказать сопротивление.

Следователями Пинского межрайонного отдела СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.206 Уголовного кодекса (покушение на грабеж). Он задержан.

Фото Пинского ГОВД и ГКСЭ.

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук: – В свой выходной день временно исполняющий обязанности...
 
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