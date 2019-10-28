Пьяного жителя Пинского района, угнавшего автомобиль, «остановило» дерево

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОИОС УВД Брестского облисполкома:

– В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Пучины о том, что у него угнали автомобиль «Фольксваген Гольф». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, было обнаружено в деревне Рудня Ивацевичского района.





Сотрудниками уголовного розыска РОВД и следователями установлено, что угон совершил неработающий житель деревни Пучины Пинского района, 1990 года рождения, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.





Мужчина пояснил правоохранителям, что после совместного распития алкогольных напитков со знакомым, который впоследствии уснул, воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания, и угнал автомобиль. Находясь в деревне Рудня, при движении задним ходом, водитель совершил столкновение с деревом, после чего бросил «Фольксваген Гольф».

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело, а инспекторы ГАИ составили административный протокол.

Фото ОГАИ Пинского РОВД