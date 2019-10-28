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Пьяного жителя Пинского района, угнавшего автомобиль, «остановило» дерево
29.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Пучины о том, что у него угнали автомобиль «Фольксваген Гольф». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, было обнаружено в деревне Рудня Ивацевичского района.
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело, а инспекторы ГАИ составили административный протокол.
Фото ОГАИ Пинского РОВД
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