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В Жодино в котельной взорвался котел: погиб один человек, еще четверо пострадали
Источник материала: Tut.by
29 октября в котельной одной из городских организаций Жодино произошел взрыв. Один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В результате взрыва котла один человек погиб. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу.
«Следователи с участием эксперта приступили к осмотру места происшествия, фиксируется следовая картина, проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия», — добавили в СК.
Судя по видео от следователей, из-за взрыва частично разрушена внешняя стена здания, внутри валяются обломки оборудования.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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