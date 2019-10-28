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В Жодино в котельной взорвался котел: погиб один человек, еще четверо пострадали

29.10.2019 18:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 октября в котельной одной из городских организаций Жодино произошел взрыв. Один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

В результате взрыва котла один человек погиб. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу.

«Следователи с участием эксперта приступили к осмотру места происшествия, фиксируется следовая картина, проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия», — добавили в СК.

Судя по видео от следователей, из-за взрыва частично разрушена внешняя стена здания, внутри валяются обломки оборудования.

 
 
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