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Жительница Борисова украла золотые изделия у соседки

29.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Как рассказала сама женщина, в шкатулку она заглядывала редко. Там в основном хранились фамильные драгоценности. Но когда потерпевшая решила заглянуть в шкаф, она не обнаружила ни шкатулки, ни золотых изделий.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сыщики вышли на соседку заявительницы, которая и созналась в злодеянии. Подозреваемая неоднократно приходила домой к потерпевшей, и призналась, что шкатулку с драгоценностями похитила еще в мае.

На протяжении 5 месяцев женщина частями сдавала похищенное в пункт скупки драгоценных металлов, а вырученные деньги тратила на личные нужды. На украшениях соседки ей удалось заработать порядка 1 500 рублей. В настоящее время в отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража»).

http://minsk-region.gov.by

 
 
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За помощью в Борисовское РУВД обратилась 39-летняя местная жительница. Борисовчанка сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения – кольца, цепочки,...
 
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