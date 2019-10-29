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В г. Бресте на ул. Центральной произошел пожар в автобусе «Скания-313»

30.10.2019 11:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 29.10.2019 до 6-00 30.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Брестском, Ивановском, Кобринском, Столинском районах и г.Бресте). Огнем уничтожено 1 строение, повреждено 3 строения и 1 единица техники.

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фото - иллюстрация

29.10.2019 г., 19-03. В г. Кобрине на ул. Дружбы произошел пожар в панельном многоквартирном жилом доме, в квартире, принадлежащей гр-ну 1959 г.р. Огнем повреждены имущество, внутренняя отделка в помещение кухни, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

29.10.2019 г., 19-35. В д. Петровичи Ивановского района в пер. Партизанском произошел пожар в дощатом хозяйственном строении, принадлежность устанавливается. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

29.10.2019 г., 20-58. В с/т «Росинка-15» Брестского района произошел пожар в кирпичном индивидуальном садовом доме, принадлежащем гр-ну 1962 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество. Причина пожара устанавливается.

29.10.2019 г., 22-16. В г. Бресте на ул. Центральной произошел пожар в автобусе «Скания-313» 1998 г.в., принадлежащем религиозной организации. Огнем повреждены лакокрасочное покрытие автобуса, сиденья, обшивка салона и заднее правое колесо. Причина пожара устанавливается.

29.10.2019 г., 23-44. В д. Рубель Столинского района на ул. Северной произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1959 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 29.10.2019 до 6-00 30.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Брестском, Ивановском, Кобринском, Столинском районах и г.Бресте). Огнем...
 
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