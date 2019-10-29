Печь и угарный газ

Источник материала: Кричевская жизнь

Сейчас середина осени, а значит, что многим людям днем еще тепло, а по ночам уже довольно холодно. Возможностью согреться часто становится печь. В разгар отопительного сезона количество происшест-вий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно возрастает. Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели. Вот рекомендации МЧС о том, как избежать беды.

Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе вых-лопных газов. Первый признак – человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступают потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе более 1,2%, человек умирает за несколько секунд.

Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа до отхода ко сну.

Спасатели-пожарные предлагают запомнить также ряд других правил:

в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;

в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;

в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца;

печь и дымовая труба в мес-тах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;

чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размером не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича;

ни в коем случае не используйте при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;

держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;

золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;

не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

РОЧС.