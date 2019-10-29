ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Печь и угарный газ

30.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Сейчас середина осени, а значит, что многим людям днем еще тепло, а по ночам уже довольно холодно. Возможностью согреться часто становится печь. В разгар отопительного сезона количество происшест-вий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно возрастает. Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели. Вот рекомендации МЧС о том, как избежать беды.
Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе вых-лопных газов. Первый признак – человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступают потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе более 1,2%, человек умирает за несколько секунд.
Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа до отхода ко сну.
Спасатели-пожарные предлагают запомнить также ряд других правил:
в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;
в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;
в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца;
печь и дымовая труба в мес-тах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;
чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размером не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича;
ни в коем случае не используйте при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;
держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;
золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;
не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.
РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас середина осени, а значит, что многим людям днем еще тепло, а по ночам уже довольно холодно. Возможностью согреться часто
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Жодино в котельной взорвался котел: погиб один человек, еще четверо пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика