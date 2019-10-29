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Печь и угарный газ
30.10.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Сейчас середина осени, а значит, что многим людям днем еще тепло, а по ночам уже довольно холодно. Возможностью согреться часто становится печь. В разгар отопительного сезона количество происшест-вий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно возрастает. Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели. Вот рекомендации МЧС о том, как избежать беды.
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Сейчас середина осени, а значит, что многим людям днем еще тепло, а по ночам уже довольно холодно. Возможностью согреться часто
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