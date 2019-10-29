Примерно треть груза в автопоезде из Нидерландов не была задекларирована

Источник материала: Виртуальный Брест

Автопоезд, в котором почти треть груза не была указана в товаросопроводительных документах, остановили в пункте пропуска "Козловичи" , сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.





Автопоезд DAF c крупной партией элементов монтажного оборудования для теплиц въезжал на территорию Евразийского экономического союза. Товар следовал из Нидерландов. Осмотрев грузовой отсек с применением инспекционно-досмотрового комплекса, таможенники обнаружили в фуре лишний товар.









В автомобиле было найдено на 165 тыс. единиц монтажных элементов больше, чем указано в товаросопроводительных документах, - порядка 30% от общего количества перемещаемого груза.









По предварительной оценке, стоимость незаконно ввозимого товара составила Br250 тыс. Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета правонарушения.