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Отказали тормоза? Появилось видео, как в Бресте VW Passat врезался в столб

30.10.2019 17:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вчера (29.10.2019) около 17 часов в Бресте на спуске с варшавского путепровода в сторону ул.Октябрьской революции.

Отказали тормоза? Появилось видео, как в Бресте VW Passat врезался в столб

Отказали тормоза? Появилось видео, как в Бресте VW Passat врезался в столб

На опубликованном видео можно видеть, как водитель, имея достаточную дистанцию, пытается избежать столкновения с впереди стоящим авто. Но, по всей видимости, из-за технической неисправности (отказали тормоза?) водитель предпочел врезаться в столб, чем бить другую машину.

Видео — Wikilink.

 
Теги: Брест
 
 
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  Авария произошла вчера (29.10.2019) около 17 часов в Бресте на спуске с варшавского путепровода в сторону ул.Октябрьской революции. На опубликованном видео можно...
 
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