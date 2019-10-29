Отказали тормоза? Появилось видео, как в Бресте VW Passat врезался в столб

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вчера (29.10.2019) около 17 часов в Бресте на спуске с варшавского путепровода в сторону ул.Октябрьской революции.









На опубликованном видео можно видеть, как водитель, имея достаточную дистанцию, пытается избежать столкновения с впереди стоящим авто. Но, по всей видимости, из-за технической неисправности (отказали тормоза?) водитель предпочел врезаться в столб, чем бить другую машину.

Видео — Wikilink.