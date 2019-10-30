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62 человека погибли при пожаре в поезде в Пакистане
Источник материала: Tut.by
62 человека погибли при пожаре в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, десятки получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал
Как сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, больше всего человек погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.
По данным агентства
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Как сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, больше всего человек погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.
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