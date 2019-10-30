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62 человека погибли при пожаре в поезде в Пакистане

31.10.2019 08:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

62 человека погибли при пожаре в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, десятки получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Geo TV со ссылкой на представителя местной полиции.

Как сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, больше всего человек погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

По данным агентства Reuters, пожар произошел, когда поезд следовал в южной части провинции Пенджаб. В результате возгорания, причиной которого стал взрыв газового баллона, были уничтожены три вагона поезда.

 
 
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Как сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, больше всего человек погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.
 
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