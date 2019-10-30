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При пожаре в общежитии Брестского университета эвакуированы 90 человек

31.10.2019 08:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При пожаре в общежитии №3 Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина эвакуированы 90 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

При пожаре в общежитии Брестского университета эвакуированы 90 человек

Инцидент произошел 30 октября около 18.20. Возгорание возникло в одной из комнат кирпичного пятиэтажного здания по улице Смирнова, 17. "До прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 90 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет", - рассказали в МЧС.

В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Причина возгорания устанавливается.

 
 
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  При пожаре в общежитии №3 Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина эвакуированы 90 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС. ...
 
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