При пожаре в общежитии Брестского университета эвакуированы 90 человек

Источник материала: Виртуальный Брест

При пожаре в общежитии №3 Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина эвакуированы 90 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС .





Инцидент произошел 30 октября около 18.20. Возгорание возникло в одной из комнат кирпичного пятиэтажного здания по улице Смирнова, 17. "До прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 90 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет", - рассказали в МЧС.

В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Причина возгорания устанавливается.