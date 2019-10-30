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В Борисове вблизи пешеходного моста обнаружены огнестрельное оружие и снаряды времён Первой мировой войны

31.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и военнослужащие группы разминирования в/ч 3310, которые помимо 2 гранат ф-1, обнаружили ствол от гладкоствольного охотничьего оружия, а также предмет предположительно похожий на винтовку. Все находки оказались времен Первой мировой войны.

Специалисты произвели осмотр прилегающей зоны, других взрывоопасных предметов они не обнаружили. Гранаты Ф-1 профессионалы уничтожили на общевойсковом полигоне Борисовского района. По факту обнаружения гладкоствольного оружия назначена экспертиза, проводится проверка.

Милиция напоминает борисовчанам, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо находиться на безопасном расстоянии и не подпускать к «горячей точке» окружающих. Ни в коем случае нельзя предпринимать самостоятельные действия по обезвреживанию боеприпаса. 

В первую очередь, о подозрительной находке нужно сообщить в милицию по телефону 102. Именно такие простые меры безопасности помогут сохранить Вам жизнь и предотвратить несчастный случай.

ГИОС Борисовского РУВД

 
 
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В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение об обнаружении огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов. Очередное «эхо войны» на...
 
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