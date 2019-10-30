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В Борисове женщина подозревается в краже кошелька у знакомой. Возбуждено уголовное дело

31.10.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Сотрудники отделения уголовного розыска Борисовского РУВД установили, что незадолго до кражи у себя в квартире заявительница принимала компанию знакомых, с которыми всю ночь распивала спиртное. Наутро следующего дня женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось 130 рублей.

Под подозрение попала одна из отдыхающих, 30-летняя жительница районного центра. В ходе первоначального допроса женщина созналась в содеянном и рассказала, что деньги она уже успела потратить на собственные нужды.

Скорее всего мотивом совершенного преступления стал алкоголь. По имеющейся информации молодая женщина, уходя от гостя, заприметила женскую сумку, в которой находился кошелек с деньгами. Удержаться от соблазна борисовчанка не смогла. Имеющуюся наличность оставила себе, а кошелек и банковские карточки выбросила в речку по пути домой.

В отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь ("Кража"), женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

ГИОС Борисовского РУВД

 
 
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В правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница города Борисова. Неизвестный похитил у потерпевшей женский кошелек с деньгами.
 
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