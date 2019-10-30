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В Зельвенском районе поссорились пожилые супруги: муж убил жену

31.10.2019 12:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Зельвенского района 66-летний мужчина избил до смерти свою 64-летнюю жену. Ее тело было обнаружено с множественными травмами в одном из деревенских домов, сообщает СК.

Супруги, жители Гродно, приехали в Зельвенский район. Дом, где все произошло, гродненцы использовали в качестве дачи. Вечером стали выпивать. Потом поссорились — и мужчина избил женщину. Она пригрозила вызвать милицию, после чего супруг начал наносить ножом ей удары. От полученных телесных повреждений женщина умерла.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

Сейчас мужчина задержан. В момент убийства он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее пенсионер к уголовной и административной ответственности не привлекался.

 
Теги: Гродно
 
 
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В одной из деревень Зельвенского района 66-летний мужчина избил до смерти свою 64-летнюю жену.
 
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