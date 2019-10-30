В Зельвенском районе поссорились пожилые супруги: муж убил жену

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Зельвенского района 66-летний мужчина избил до смерти свою 64-летнюю жену. Ее тело было обнаружено с множественными травмами в одном из деревенских домов, сообщает СК.

Супруги, жители Гродно, приехали в Зельвенский район. Дом, где все произошло, гродненцы использовали в качестве дачи. Вечером стали выпивать. Потом поссорились — и мужчина избил женщину. Она пригрозила вызвать милицию, после чего супруг начал наносить ножом ей удары. От полученных телесных повреждений женщина умерла.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

Сейчас мужчина задержан. В момент убийства он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее пенсионер к уголовной и административной ответственности не привлекался.