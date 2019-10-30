Двое могилевчан устроили пожар в общежитии, потому что знакомый «зажал» сигареты и «учил жизни»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве двое молодых мужчин в ночь на 27 октября устроили пожар — хотели отомстить знакомому. Они бросили в окно его комнаты в общежитии бутылку с зажигательной смесью, но та разбилась о раму окна — и подожгла лишь ее. Злоумышленники задержаны, сообщили в УВД Могоблисполкома.





Поджигатели, которым 23 и 22 года, накануне выпивали и в беседе вспомнили своего знакомого. Он «зажал сигареты» и «учил жизни», потому собутыльники, один из которых был соседом «обидчика», решили ему отомстить.

Друзья бросили в окно комнаты 30-летнего могилевчанина бутылку с зажигательной смесью, но в помещение она не попала. Емкость разбилась о раму окна, отчего та загорелась.

Хозяин комнаты сам потушил огонь и, заметив у общежития силуэты двух человек, вызвал милицию. Парочку быстро задержали и доставили в изолятор.

В отношении могилевчан возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.