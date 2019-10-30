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За пьяную езду у брестчанина конфисковали БМВ, дали крупный штраф и ограничили свободу
31.10.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В мае Сергей Колесович* попался пьяным за рулем, однако внушительный штраф и запрет на управление транспортом не отбили у него охоту водить машину.
В ночь на второе августа он допоздна отдыхал в одном из ночных заведений города, а затем сел за руль. Правда, проехал он не много: вскоре его остановили сотрудники
* – имя изменено
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В мае Сергей Колесович* попался пьяным за рулем, однако внушительный штраф и запрет на управление транспортом не отбили у него охоту водить машину. В ночь на...
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