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За пьяную езду у брестчанина конфисковали БМВ, дали крупный штраф и ограничили свободу

31.10.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мае Сергей Колесович* попался пьяным за рулем, однако внушительный штраф и запрет на управление транспортом не отбили у него охоту водить машину.

За пьяную езду у брестчанина конфисковали БМВ, дали крупный штраф и ограничили свободу

В ночь на второе августа он допоздна отдыхал в одном из ночных заведений города, а затем сел за руль. Правда, проехал он не много: вскоре его остановили сотрудники ГАИ. Дело рассмотрел суд Московского района.

Колесовича признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенном в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. «Суд учел смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного признания обвиняемого. Также он представил положительную характеристику с места работы», — сказала старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова.

Колесовича приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, запрету на пять лет занимать должности, связанные с управлением транспортом, и штрафу в 300 базовых величин – 7650 рублей. Лишился он и машины, которую конфисковали в доход государства.

Необходимость ужесточения мер к пьяным водителям обсуждали давно. За более строгое наказание высказывались и правоохранители, и рядовые граждане. В любом случае беду лучше предотвратить, лишив потенциального нарушителя даже возможности совершить правонарушение, чем потом читать об очередной жуткой аварии.

* – имя изменено

 
Теги: Брест
 
 
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  В мае Сергей Колесович* попался пьяным за рулем, однако внушительный штраф и запрет на управление транспортом не отбили у него охоту водить машину. В ночь на...
 
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