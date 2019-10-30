Пропавший 70-летний борисовчанин найден мертвым в семи километрах от дома

Источник материала: Единство

Петра Антоневича искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

О пропаже пенсионера заявили родственники. Он страдал провалами в памяти и пропадал не в первый раз. В тот день, 4 октября, сходил в магазин, вернулся домой, оставил продукты и около 15:00 отправился на прогулку.

Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала:

— Нам сообщили, что тело пенсионера 28 октября случайно нашел рыбак в кустах на берегу реки Сха. Это примерно в семи километрах от места жительства мужчины, там недалеко деревня Брусы.

Обстоятельства гибели и причину смерти пожилого борисовчанина выяснят правоохранительные органы.

Сергей Есманович

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