Пропавший 70-летний борисовчанин найден мертвым в семи километрах от дома

Петра Антоневича
О пропаже пенсионера заявили родственники. Он страдал провалами в памяти и пропадал не в первый раз. В тот день, 4 октября, сходил в магазин, вернулся домой, оставил продукты и около 15:00 отправился на прогулку.
Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала:
— Нам сообщили, что тело пенсионера 28 октября случайно нашел рыбак в кустах на берегу реки Сха. Это примерно в семи километрах от места жительства мужчины, там недалеко деревня Брусы.
Обстоятельства гибели и причину смерти пожилого борисовчанина выяснят правоохранительные органы.
Сергей Есманович
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