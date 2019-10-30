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В Гродно мужчина обвиняется в незаконном обороте более 290 килограммов гашиша

31.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно мужчина обвиняется в незаконном обороте более 290 килограммов гашиша

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного органами пограничной службы в отношении 46-летнего гражданина Российской Федерации.

По данным следствия, двигаясь из Литовской Республики в Республику Беларусь, находясь на территории пункта пропуска «Котловка» в ходе проведения операций таможенного контроля в автомобиле, которым управлял мужчина, сотрудниками Государственного таможенного комитета был обнаружен тайник. Согласно материалам уголовного дела, в тайнике обвиняемый с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации перемещал более 290 килограммов гашиша.

В рамках расследования уголовного дела следователем назначены химическая, дактилоскопическая, генотипоскопическая, судебно-психиатрическая экспертизы. Осмотрен автомобиль, на котором передвигался обвиняемый, изъяты и осмотрены средства связи, иная техника. Осмотрены записи камер видеонаблюдения, установленных на территории пункта пропуска.

Экспертами УГКСЭ по Гродненской области была проведена сложная многообъектная экспертиза наркотических средств и психотроптных веществ. Согласно заключению экспертов, предоставленные на исследование 3012 плиток являются опасным наркотическим средством – гашишем.

 
При расследовании уголовного дела следователем направлялось поручение об оказании правовой помощи компетентным органам Российской Федерации, велась активная совместная работа с Интерполом.

УСК по Гродненской области 46-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении незаконного с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц (ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
sk.gov.by
 
 
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Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного органами...
 
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