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В российском Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина зашел в детский сад и убил ребенка

31.10.2019 16:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском Нарьян-Маре 36-летний мужчина зарезал воспитанника детского сада. Его задержали на месте преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.


Фото: nao24.ru

«Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время „тихого часа“», — говорится в сообщении. Как пишут местные СМИ, мужчину беспрепятственно пропустил в детский сад охранник, решивший, что тот пришел за ребенком.

Тот зашел в группу и ударил ножом в шею 6-летнего мальчика — ребенок умер. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать напавшего на месте преступления — 36-летний местный житель был в состоянии опьянения.

«Мужчина объяснил, что совершить убийство его заставили голоса в голове. Об этом нам сообщил источник в правоохранительных органах», — пишет Baza.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
 
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Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать напавшего на месте преступления - 36-летний местный житель был в состоянии опьянения.
 
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