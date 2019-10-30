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В российском Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина зашел в детский сад и убил ребенка
Источник материала: Tut.by
В российском Нарьян-Маре 36-летний мужчина зарезал воспитанника детского сада. Его задержали на месте преступления,
«Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время „тихого часа“», — говорится в сообщении. Как пишут местные СМИ, мужчину беспрепятственно пропустил в детский сад охранник, решивший, что тот пришел за ребенком.
Тот зашел в группу и ударил ножом в шею 6-летнего мальчика — ребенок умер. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать напавшего на месте преступления — 36-летний местный житель был в состоянии опьянения.
«Мужчина объяснил, что совершить убийство его заставили голоса в голове. Об этом нам сообщил источник в правоохранительных органах», — пишет Baza.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать напавшего на месте преступления - 36-летний местный житель был в состоянии опьянения.
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