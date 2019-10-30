Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры

Источник материала: Полесская правда



Авария, попавшая в объектив камеры наружного наблюдения, произошла 26 октября в Пинске на улице Первомайской. Автопоезд «Вольво» врезался в легковой автомобиль «Хонда» прямо перед пешеходным переходом. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Видео с youtube-канала PinPro Интернет-провайдер

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий