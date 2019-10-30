|
Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры
31.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Видео с youtube-канала
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Авария, попавшая в объектив камеры наружного наблюдения, произошла 26 октября в Пинске на улице Первомайской. Автопоезд «Вольво» врезался в легковой автомобиль...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)