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Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры

31.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры
Авария, попавшая в объектив камеры наружного наблюдения, произошла 26 октября в Пинске на улице Первомайской. Автопоезд «Вольво» врезался в легковой автомобиль «Хонда» прямо перед пешеходным переходом. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

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Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры Недавняя авария с участием большегруза и легковушки в Пинске попала в объектив видеокамеры

 
 
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> Авария, попавшая в объектив камеры наружного наблюдения, произошла 26 октября в Пинске на улице Первомайской. Автопоезд «Вольво» врезался в легковой автомобиль...
 
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