|
Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе
31.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По предварительной информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, 27-летний житель Пинска, управляя грузовым автомобилем МАЗ, на 431-м километре (в направлении Пинска) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем МАЗ под управлением брестчанина, 1959 года рождения.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, аварию могло спровоцировать лопнувшее переднее левое колесо грузовика под управлением жителя Пинска.
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Авария произошла сегодня около 13.25 на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. По предварительной информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, 27-летний...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)