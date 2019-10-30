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Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе

31.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе
Авария произошла сегодня около 13.25 на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница РФ.

По предварительной информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, 27-летний житель Пинска, управляя грузовым автомобилем МАЗ, на 431-м километре (в направлении Пинска) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем МАЗ под управлением брестчанина, 1959 года рождения.


Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе
В результате столкновения пинчанин погиб на месте происшествия, его пассажир (пинчанин, 1960 года рождения) и водитель второй фуры госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, аварию могло спровоцировать лопнувшее переднее левое колесо грузовика под управлением жителя Пинска.

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Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе Пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе

 
Теги: Гомель
 
 
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> Авария произошла сегодня около 13.25 на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. По предварительной информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, 27-летний...
 
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