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Россиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашиша

31.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Россиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашиша
Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного органами пограничной службы в отношении гражданина Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Котловка». Во время таможенного контроля в машине обнаружили тайник с 290 кг гашиша. Наркотики предназначались для сбыта на территории России.

«Во время расследования уголовного дела следователем назначены химическая, дактилоскопическая, генотипоскопическая, судебно-психиатрическая экспертизы. Осмотрен автомобиль, на котором передвигался обвиняемый, изъяты и осмотрены средства связи, иная техника. Экспертами УГКСЭ по Гродненской области была проведена сложная многообъектная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ. Согласно заключению экспертов, предоставленные на исследование более чем 3 тыс. плиток являются опасным наркотическим средством — гашишем», — рассказала Инна Позняк.

При расследовании уголовного дела следователем направлялось поручение об оказании правовой помощи компетентным органам РФ, велась активная совместная работа с Интерполом.

УСК по Гродненской области 46-летнему россиянину предъявлено обвинение в совершении незаконных с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц (ч.3 ст.328 УК), а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 328-1 УК). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации БелТА.

Фото УСК по Гродненской области.

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Россиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашишаРоссиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашишаРоссиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашишаРоссиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашишаРоссиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашишаРоссиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашиша

 
 
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