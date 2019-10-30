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Россиянина будут судить за попытку ввоза в Беларусь 290 кг гашиша
31.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Котловка». Во время таможенного контроля в машине обнаружили тайник с 290 кг гашиша. Наркотики предназначались для сбыта на территории России.
При расследовании уголовного дела следователем направлялось поручение об оказании правовой помощи компетентным органам РФ, велась активная совместная работа с Интерполом.
УСК по Гродненской области 46-летнему россиянину предъявлено обвинение в совершении незаконных с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц (ч.3 ст.328 УК), а также в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 328-1 УК). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото УСК по Гродненской области.
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> Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного органами...
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