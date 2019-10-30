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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинском районе при столкновении грузовиков погиб водитель Два грузовика столкнулись в Пинском районе. Один человек погиб, двое пострадали. Авария случилась на трассе Кобрин - граница России. По информации ГАИ, 27-летний...

Два грузовика столкнулись в Пинском районе. Один человек погиб, двое пострадали. Авария случилась на трассе Кобрин - граница России. По информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой большегруз. Его шофер погиб, пассажир и второй водитель получили травмы и были госпитализированы.