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Устанавливаются личности двух девушек

31.10.2019 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности девушек, которые 05.10.2019 около 21.00 часов находились в магазине по ул. Красногвардейской в Бресте.

Устанавливаются личности двух девушек

Имеющуюся информацию просьба сообщить по телефонам 8029 204 36 35, 8029 823 65 90 (дежурная часть ОВД).

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности девушек, которые 05.10.2019 около 21.00 часов находились в магазине по ул. Красногвардейской в...
 
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