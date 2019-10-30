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Устанавливаются личности двух девушек
31.10.2019 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности девушек, которые 05.10.2019 около 21.00 часов находились в магазине по ул. Красногвардейской в Бресте.
Имеющуюся информацию просьба сообщить по телефонам 8029 204 36 35, 8029 823 65 90 (дежурная часть ОВД).
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ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности девушек, которые 05.10.2019 около 21.00 часов находились в магазине по ул. Красногвардейской в...
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