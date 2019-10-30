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В Гродно на стройплощадке бобина весом более тонны упала на рабочего
Источник материала: Tut.by
В Гродно на одной из строительных площадок во время разгрузочных работ с автокрана сорвалась бобина весом более одной тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Трагедия произошла 31 октября.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют, были ли в порядке подъемные устройства и механизмы, соблюдалась ли техника безопасности, как организацией, так и самим погибшим. Также изучается документация и действия работников, которые проводили разгрузку.
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В Гродно на одной из строительных площадок во время разгрузочных работ с автокрана сорвалась бобина весом более одной тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего...
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