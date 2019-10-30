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В Гродно на стройплощадке бобина весом более тонны упала на рабочего

31.10.2019 18:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на одной из строительных площадок во время разгрузочных работ с автокрана сорвалась бобина весом более одной тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. сообщает Следственный комитет.


Фото: t.me/skgovby

Трагедия произошла 31 октября.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют, были ли в порядке подъемные устройства и механизмы, соблюдалась ли техника безопасности, как организацией, так и самим погибшим. Также изучается документация и действия работников, которые проводили разгрузку.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на одной из строительных площадок во время разгрузочных работ с автокрана сорвалась бобина весом более одной тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего...
 
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