В Гродно на стройплощадке бобина весом более тонны упала на рабочего

Источник материала: Tut.by

В Гродно на одной из строительных площадок во время разгрузочных работ с автокрана сорвалась бобина весом более одной тонны. Она упала на стоящего рядом 55-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. сообщает Следственный комитет.



Фото: t.me/skgovby

Трагедия произошла 31 октября.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют, были ли в порядке подъемные устройства и механизмы, соблюдалась ли техника безопасности, как организацией, так и самим погибшим. Также изучается документация и действия работников, которые проводили разгрузку.