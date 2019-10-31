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Несостоявшаяся кража автомобиля «Фольксваген»

01.11.2019 07:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Московского РОВД Бреста поступило сообщение от местного жителя о том, что у него собираются похитить автомобиль «Фольксваген Пассат».

Несостоявшаяся кража автомобиля «Фольксваген»

Фото использовано в качестве иллюстрации

На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции, которые обнаружили, что владелец транспортного средства задержал фигуранта преступного события до их приезда.

Предыстория: во время вечерней прогулки брестчанин увидел неизвестного на переднем сидении своего автомобиля. Мужчина «копошился» у руля, повредив контактную группу замка зажигания, пытался завести «Фольксваген».

Сотрудниками уголовного розыска РОВД установлено, что кражу «легковушки» собирался совершить неработающий ранее судимый житель областного центра, 1984 года рождения. Он признался правоохранителям, что, подобрав ключ к автомобилю, пытался его похитить.

Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.14, ч.1 ст.205 (Покушение на кражу) УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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  В дежурную часть Московского РОВД Бреста поступило сообщение от местного жителя о том, что у него собираются похитить автомобиль «Фольксваген Пассат». Фото...
 
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