Несостоявшаяся кража автомобиля «Фольксваген»

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Московского РОВД Бреста поступило сообщение от местного жителя о том, что у него собираются похитить автомобиль «Фольксваген Пассат».





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На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции, которые обнаружили, что владелец транспортного средства задержал фигуранта преступного события до их приезда.

Предыстория: во время вечерней прогулки брестчанин увидел неизвестного на переднем сидении своего автомобиля. Мужчина «копошился» у руля, повредив контактную группу замка зажигания, пытался завести «Фольксваген».

Сотрудниками уголовного розыска РОВД установлено, что кражу «легковушки» собирался совершить неработающий ранее судимый житель областного центра, 1984 года рождения. Он признался правоохранителям, что, подобрав ключ к автомобилю, пытался его похитить.

Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.14, ч.1 ст.205 (Покушение на кражу) УК Республики Беларусь.