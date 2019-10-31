В Гродно женщина в детской коляске вывезла из магазина товаров на 370 рублей

Источник материала: Вороновская газета





В областном центре 37-летняя местная жительница, находящаяся в социальном отпуске по уходу за ребенком, 29 октября около девяти часов вечера была в гипермаркете «Евроопт» по улице Дубко. Женщина с детской коляской, в которой сидел ребенок, на протяжении получаса ходила по торговым рядам. Товар клала как в отсеки коляски, так и в продуктовую корзинку. Позже она подошла к кассам и заплатила за покупки из корзинки, а вот про наличие товара в коляске кассиров не известила.

Подозреваемая не расплатилась за 29 наименований (это были продукты питания, товары из отдела канцелярии и косметики) на общую 370 рублей. Далеко гражданка уйти не смогла и была задержана на выходе из магазина. Ее противоправному поведению дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».

Фото УВД Гродненского облисполкомаФото: и видео УВД Гродненского облисполкома

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