ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно женщина в детской коляске вывезла из магазина товаров на 370 рублей

01.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродно женщина в детской коляске вывезла из магазина товаров на 370 рублей

В областном центре 37-летняя местная жительница, находящаяся в социальном отпуске по уходу за ребенком, 29 октября около девяти часов вечера была в гипермаркете «Евроопт» по улице Дубко. Женщина с детской коляской, в которой сидел ребенок, на протяжении получаса ходила по торговым рядам. Товар клала как в отсеки коляски, так и в продуктовую корзинку. Позже она подошла к кассам и заплатила за покупки из корзинки, а вот про наличие товара в коляске кассиров не известила.

Подозреваемая не расплатилась за 29 наименований (это были продукты питания, товары из отдела канцелярии и косметики) на общую 370 рублей. Далеко гражданка уйти не смогла и была задержана на выходе из магазина. Ее противоправному поведению дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».

Фото УВД Гродненского облисполкомаФото: и видео УВД Гродненского облисполкома

https://grodnonews.by

 
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В областном центре 37-летняя местная жительница, находящаяся в социальном отпуске по уходу за ребенком, 29 октября около девяти часов вечера была в гипермаркете...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Несостоявшаяся кража автомобиля «Фольксваген»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне для автодокументов с отделением для паспорта в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика