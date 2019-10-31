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В лесу в Витебском районе нашли «схрон» с почти сотней боеприпасов
Источник материала: Tut.by
В лесу возле деревни Маклаки Витебского района милиция нашла 96 боеприпасов времен Великой Отечественной войны,
В «схроне» находились 87 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и один — 122-миллиметровый, 7 взрывателей, граната РГ-42. Их общая масса в тротиловом эквиваленте составила почти 66 кг.
Саперы уничтожили все находки.
С начала года только сотрудники ГУБОПиК обнаружили уже пятый подобный «схрон». Ранее тайники нашли в Городокском, Сенненском и Бешенковичском районах. Из всех пяти мест милиция изъяла почти 400 боеприпасов.
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С начала года только сотрудники ГУБОПиК обнаружили уже пятый подобный «схрон». Ранее тайники нашли в Городокском, Сенненском и Бешенковичском районах.
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