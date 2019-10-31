ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лесу в Витебском районе нашли «схрон» с почти сотней боеприпасов

01.11.2019 15:04 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В лесу возле деревни Маклаки Витебского района милиция нашла 96 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает УВД области.


В «схроне» находились 87 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и один — 122-миллиметровый, 7 взрывателей, граната РГ-42. Их общая масса в тротиловом эквиваленте составила почти 66 кг.

Саперы уничтожили все находки.

С начала года только сотрудники ГУБОПиК обнаружили уже пятый подобный «схрон». Ранее тайники нашли в Городокском, Сенненском и Бешенковичском районах. Из всех пяти мест милиция изъяла почти 400 боеприпасов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года только сотрудники ГУБОПиК обнаружили уже пятый подобный «схрон». Ранее тайники нашли в Городокском, Сенненском и Бешенковичском районах.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гродно женщина в детской коляске вывезла из магазина товаров на 370 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика