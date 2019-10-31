В лесу в Витебском районе нашли «схрон» с почти сотней боеприпасов

Источник материала: Tut.by

В лесу возле деревни Маклаки Витебского района милиция нашла 96 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает УВД области.





В «схроне» находились 87 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и один — 122-миллиметровый, 7 взрывателей, граната РГ-42. Их общая масса в тротиловом эквиваленте составила почти 66 кг.

Саперы уничтожили все находки.

С начала года только сотрудники ГУБОПиК обнаружили уже пятый подобный «схрон». Ранее тайники нашли в Городокском, Сенненском и Бешенковичском районах. Из всех пяти мест милиция изъяла почти 400 боеприпасов.