Вступил в законную силу приговор Минского областного суда по делу о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей

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Гражданин Д., 33 летний житель Слуцкого района вместе со своей 32-летней супругой, а также общими знакомыми отдыхали на берегу одного из водоемов на территории Копыльского района. Отдых сопровождался распитием спиртных напитков. Около 23 часов между супругами произошел конфликт в ходе которого осужденный нанёс своей супруге около 7 ударов руками в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась.

При производстве предварительного следствия по уголовному делу гражданин Д. указал, что телесные повреждения его супруга получила при падении, а присутствовавшие на месте происшествия лица пояснили, что не видели, чтобы Д. наносил супруге удары, в связи с чем производство по делу было прекращено. Впоследствии некоторые из свидетелей произошедшего под грузом ответственности и осознания, что виновное лицо избежало ответственности, признались органу уголовного преследования о том, что видели и слышали, как гражданин Д. наносил удары своей жене. После возобновления производства по уголовному делу были получены и иные доказательства виновности гражданина Д. в совершении противоправных действий в отношении супруги.

В судебном заседании гражданин Д. вину не признал, указывая, что телесные повреждения супруга получила при обоюдном падении, в ходе которых они соударялись головами.

Вместе с тем, виновность обвиняемого в совершении инкриминированного ему преступления подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговором Минского областного суда от 19.06.2019 обвиняемый признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

С учётом позиции государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, характера и степени общественной опасности преступления, способа его совершения, мотивов и целей содеянного, тяжести наступивших последствий и данных о личности виновного на основании ч.3 ст.147 УК ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда был обжалован защитником обвиняемого, который указывал о недоказанности вины подзащитного и необходимости его оправдания.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда оставлен без изменения.

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Татьяна Гракун