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На пожаре в Кировском районе погибла женщина

01.11.2019 — ЧП | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На пожаре в Кировском районе погибла женщина

Пожар в деревне Любоничи Кировского района произошел 1 ноября около семи часов утра. Как рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, местные жители увидели, как из-под кровли жилого дома, разделенного на две половины, идет дым, и позвонили по телефону 101.
 
— Спасатели на полу одной из комнат без признаков жизни обнаружили 39-летнюю хозяйку одной из половин дома. Погибшая проживала одна, работала, — отметила Ольга Нехороших.
 
Огнем повреждено имущество в доме. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.

https://mogilevnews.by

 
 
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Пожар в деревне Любоничи Кировского района произошел 1 ноября около семи часов утра. Как рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга...
 
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