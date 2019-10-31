На пожаре в Кировском районе погибла женщина

Источник материала: Кировец





Пожар в деревне Любоничи Кировского района произошел 1 ноября около семи часов утра. Как рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, местные жители увидели, как из-под кровли жилого дома, разделенного на две половины, идет дым, и позвонили по телефону 101.



— Спасатели на полу одной из комнат без признаков жизни обнаружили 39-летнюю хозяйку одной из половин дома. Погибшая проживала одна, работала, — отметила Ольга Нехороших.



Огнем повреждено имущество в доме. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.