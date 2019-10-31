Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме

Источник материала: Полесская правда



Официальный источник сообщил корреспонденту pinsknews.by, что службы экстренного реагирования выезжали на вызов по боевой тревоге. Еще до приезда барановичской группы разминирования стражи порядка собственными силами осмотрели здание вокзала. Взрывное устройство не обнаружено. Сейчас железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Следователи выясняют, кому принадлежит звонок о ложном минировании здания.

Напомним, что сегодня около 11 часов к железнодорожному вокзалу в Пинске съехались пожарные, милиция, медики. По словам очевидцев, экстренные службы города отреагировали на сообщение о минировании вокзала. Здание и перрон были оцеплены, оттуда эвакуировали людей, а пассажиров прибывающих поездов провожали в обход.

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