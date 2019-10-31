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Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме
01.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, что сегодня около 11 часов к железнодорожному вокзалу в Пинске съехались пожарные, милиция, медики. По словам очевидцев, экстренные службы города отреагировали на сообщение о минировании вокзала. Здание и перрон были оцеплены, оттуда эвакуировали людей, а пассажиров прибывающих поездов провожали в обход.
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