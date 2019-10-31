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Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме

01.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме
Официальный источник сообщил корреспонденту pinsknews.by, что службы экстренного реагирования выезжали на вызов по боевой тревоге. Еще до приезда барановичской группы разминирования стражи порядка собственными силами осмотрели здание вокзала. Взрывное устройство не обнаружено. Сейчас железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Следователи выясняют, кому принадлежит звонок о ложном минировании здания.

Напомним, что сегодня около 11 часов к железнодорожному вокзалу в Пинске съехались пожарные, милиция, медики. По словам очевидцев, экстренные службы города отреагировали на сообщение о минировании вокзала. Здание и перрон были оцеплены, оттуда эвакуировали людей, а пассажиров прибывающих поездов провожали в обход.

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Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме Железнодорожный вокзал в Пинске работает в штатном режиме

 
 
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> Официальный источник сообщил корреспонденту pinsknews.by, что службы экстренного реагирования выезжали на вызов по боевой тревоге. Еще до приезда барановичской...
 
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