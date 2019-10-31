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На полигоне взорвали 50-килограммовую немецкую бомбу, найденную на стройплощадке в Минске

01.11.2019 18:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 1 ноября в Минске строители нашли на площадке по улице Аэродромной бомбу. Как оказалось, времен Второй мировой войны. Саперы вывезли опасную находку на полигон и подорвали, сообщает пресс-служба Внутренних войск МВД.


Авиабомбу нашли при проведении работ на стройплощадке по улице Аэродромной. Прибывшие саперы опознали в ней немецкую SD-50 времен войны. Этот снаряд весит 50 кг.


Фото: пресс-служба МВД


Находку саперы вывезли на подрывную площадку, где и уничтожили. Процесс сняли на видео:

 
Теги: Минск
 
 
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