|
На полигоне взорвали 50-килограммовую немецкую бомбу, найденную на стройплощадке в Минске
Источник материала: Tut.by
Днем 1 ноября в Минске строители нашли на площадке по улице Аэродромной бомбу. Как оказалось, времен Второй мировой войны. Саперы вывезли опасную находку на полигон и подорвали,
Авиабомбу нашли при проведении работ на стройплощадке по улице Аэродромной. Прибывшие саперы опознали в ней немецкую SD-50 времен войны. Этот снаряд весит 50 кг.
Находку саперы вывезли на подрывную площадку, где и уничтожили. Процесс сняли на видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс уничтожения опасной находки сняли на видео.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)