На полигоне взорвали 50-килограммовую немецкую бомбу, найденную на стройплощадке в Минске

Источник материала: Tut.by

Днем 1 ноября в Минске строители нашли на площадке по улице Аэродромной бомбу. Как оказалось, времен Второй мировой войны. Саперы вывезли опасную находку на полигон и подорвали, сообщает пресс-служба Внутренних войск МВД.





Авиабомбу нашли при проведении работ на стройплощадке по улице Аэродромной. Прибывшие саперы опознали в ней немецкую SD-50 времен войны. Этот снаряд весит 50 кг.



Фото: пресс-служба МВД





Находку саперы вывезли на подрывную площадку, где и уничтожили. Процесс сняли на видео: