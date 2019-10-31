В Гродно на ж/д вокзале мужчина похитил рюкзак россиянина с документами и крупной суммой наличных

Источник материала: Вороновская газета





Житель Российской федерации рано утром 27 октября находился на ж/д вокзале в Гродно.

Гражданин отправился в уборную и оставил там свой рюкзак с личными вещами и денежными средствами на раковине. Через некоторое время мужчина заприметил пропажу своего имущества. В портфеле находились 200 долларов США, 18 000 российских рублей, наушники для мобильного телефона, портативное зарядное устройство и документы.

После обнаружения кражи потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. На место в составе следственно-оперативной группы выбыл эксперт Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра в одной из кабинок мужского туалета была обнаружена пустая бутылка от водки. На её поверхности специалистом обнаружен след пальца руки, который был изъят и оперативно направлен для проверки по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе.

— При просмотре записей с камер видеонаблюдения нам на глаза попался мужчина, который шел в уборную с бутылкой спиртного в руках. Через некоторое время данный гражданин вышел оттуда, что-то пряча у себя под курткой. К сожалению, по записи с камер видеонаблюдения установить личность мужчины не удалось, однако его отпечатки остались на бутылке от спиртного, что и помогло в раскрытии преступления, – рассказал первый заместитель начальника Гродненского ОВДТ подполковник милиции Валерий Сакович.

Благодаря взаимодействию правоохранительных ведомств было установлено, что подозреваемый может находиться на территории Минской области. В скором времени сотрудники Гродненского ОВДТ вместе с милиционерами Дзержинского РОВД задержали гражданина.

Мужчина 1981 года рождения является гражданин Республики Украина, но фактически проживает в Республике Беларусь. Часть украденных денег мужчина потратил. С его слов, похищенное он намеревался вернуть владельцу после того, как заработает деньги, ведь благодаря украденным документам ему был известен адрес проживания потерпевшего.

— Хотелось бы отметить, что подобного рода кражи происходят не редко. К сожалению, зачастую граждане проявляют неосторожность: распивают спиртное с малознакомыми людьми, бросают свои личные вещи без присмотра. Поэтому хотелось бы в очередной раз попросить всех быть бдительными, помните вы сами в ответе за свое имущество, поэтому держите его всегда при себе, – отметил первый заместитель начальника Гродненского ОВДТ подполковник милиции Валерий Сакович.

Действиям гражданина дана соответствующая правовая оценка. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».

УВД Гродненского облисполкома