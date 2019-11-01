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В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка

02.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка
Трагическое ДТП, унесшее жизнь, случилось вчера около 15.00 на автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин.

По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 53-летний житель Ивацевичского района, управляя автомобилем «ГАЗ», на 89 км (выезд из Пинска) совершил наезд на 18-летнюю пинчанку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая с тяжёлыми травмами была госпитализирована в УЗ «Пинская центральная больница», где в 16.50 скончалась. Проводится проверка.


В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка

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В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка В Пинском районе погибла переходившая дорогу в неположенном месте 18-летняя девушка

 
 
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> Трагическое ДТП, унесшее жизнь, случилось вчера около 15.00 на автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского...
 
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