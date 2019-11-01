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В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади

02.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади
Авария произошла вчера, 1 ноября, около 5 часов утра на 423-м километре автодороги М10 Кобрин — Гомель — граница РФ.

По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель автомобиля «ДАФ» (1993 года рождения, гражданин Российской Федерации), находясь в утомленном состоянии, совершил попутное столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 38-летнего водителя, который перевозил молочную продукцию.

От удара «ГАЗ» съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся. Пострадавших нет, только автомобили получили механические повреждения.


В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади

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В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади В Пинском районе грузовик с молочной продукцией вылетел в кювет от удара сзади

 
Теги: Гомель
 
 
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> Авария произошла вчера, 1 ноября, около 5 часов утра на 423-м километре автодороги М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД...
 
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