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В Пинске задержана подозреваемая в лжеминировании железнодорожного вокзала

02.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске задержана подозреваемая в лжеминировании железнодорожного вокзала
По информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, сегодня около 11.00 в милицию поступил звонок от женщины, которая сообщила о том, что «заминирован» железнодорожный вокзал Пинска.

На место происшествия незамедлительно выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники милиции, МЧС и саперно-пиротехническая группа. Проведены эвакуация пассажиров, обследование здания вокзала и прилегающей к нему территории. Подозрительных предметов не обнаружено.

В настоящее время правоохранителями задержана женщина, 1980 года рождения. Проводится проверка.

 
 
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> По информации ОИОС УВД Брестского облисполкома, сегодня около 11.00 в милицию поступил звонок от женщины, которая сообщила о том, что «заминирован»...
 
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