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В Пинске задержана подозреваемая в лжеминировании железнодорожного вокзала
02.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На место происшествия незамедлительно выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники милиции, МЧС и саперно-пиротехническая группа. Проведены эвакуация пассажиров, обследование здания вокзала и прилегающей к нему территории. Подозрительных предметов не обнаружено.
В настоящее время правоохранителями задержана женщина, 1980 года рождения. Проводится проверка.
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