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Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине
02.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Портал pinsknews.by сообщал о том, что ранним утром в Пинском районе грузовик, перевозивший молочную продукцию,
Ближе к полудню в милицию поступило сообщение о взрывном устройстве в здании пинского железнодорожного вокзала. К счастью, сообщение не подтвердилось. Однако стражам порядка пришлось основательно потрудиться, чтобы в самые короткие сроки восстановить работоспособность объекта. Кстати, правоохранителям удалось вычислить и
В середине дня новость о трагедии пришла из пригорода Пинска. В деревне Галево автомобиль «ГАЗ» сбил 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Спустя полтора часа пострадавшая
Около 9 часов вечера в Ивановском районе под колесами большегруза погиб пешеход. По предварительной информации: 43-летний россиянин на фуре двигался в направлении Пинска. В районе деревни Рыловичи совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 58-летнего местного жителя. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Известно, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом.
Еще одно несчастье произошло в Барановичском районе. По данным Следственного комитета Беларуси, вчера днем 11-летний мальчик в аг. Русино Барановичского района вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Во время игры мальчик запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили его. Проведенные прибывшей бригадой «скорой помощи» реанимационные мероприятия положительного результата не дали, и школьник скончался.
А вот в Бресте удалось избежать беды. Неравнодушные горожане сообщили в милицию о том, что на проезжей части одной из улиц сидит женщина. Прибывшие на место вызова инспекторы ГАИ помогли женщине уйти с дороги и отвезли ее домой. По внешним признакам 36-летняя брестчанка была пьяна, но она отказалась от медицинского освидетельствования.
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