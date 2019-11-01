Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине

Источник материала: Полесская правда



Суеверные люди даже сверились с календарем: не тринадцатое ли число выпало на нынешнюю пятницу? Иначе чем объяснить целую череду трагических событий произошедших на Брестчине?

Портал pinsknews.by сообщал о том, что ранним утром в Пинском районе грузовик, перевозивший молочную продукцию, съехал в кювет и перевернулся от удара сзади. Оказалось, что удар он получил от попутной фуры, управлял которой водитель в состоянии утомления.

Ближе к полудню в милицию поступило сообщение о взрывном устройстве в здании пинского железнодорожного вокзала. К счастью, сообщение не подтвердилось. Однако стражам порядка пришлось основательно потрудиться, чтобы в самые короткие сроки восстановить работоспособность объекта. Кстати, правоохранителям удалось вычислить и задержать подозреваемую в лжеминировании вокзала.

В середине дня новость о трагедии пришла из пригорода Пинска. В деревне Галево автомобиль «ГАЗ» сбил 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Спустя полтора часа пострадавшая скончалась в больнице.

Около 9 часов вечера в Ивановском районе под колесами большегруза погиб пешеход. По предварительной информации: 43-летний россиянин на фуре двигался в направлении Пинска. В районе деревни Рыловичи совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 58-летнего местного жителя. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Известно, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом.

Еще одно несчастье произошло в Барановичском районе. По данным Следственного комитета Беларуси, вчера днем 11-летний мальчик в аг. Русино Барановичского района вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Во время игры мальчик запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили его. Проведенные прибывшей бригадой «скорой помощи» реанимационные мероприятия положительного результата не дали, и школьник скончался.

А вот в Бресте удалось избежать беды. Неравнодушные горожане сообщили в милицию о том, что на проезжей части одной из улиц сидит женщина. Прибывшие на место вызова инспекторы ГАИ помогли женщине уйти с дороги и отвезли ее домой. По внешним признакам 36-летняя брестчанка была пьяна, но она отказалась от медицинского освидетельствования.

Днем ранее пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, аварию могло спровоцировать лопнувшее колесо грузовика.

К каждому из эти происшествий привела цепочка событий. Друзья! Соблюдая элементарные правила безопасности, вы сбережете свои здоровье и жизнь. Пожалуйста, объясните детям правила безопасного поведения на дороге, игровых площадках, в быту, напомните детям об опасности игр со спичками, повторите номера телефонов экстренных служб. Присматривайте за малышами. Во время школьных каникул это особенно актуально.

Еще больше советов, как обезопасить досуг детей в каникулы, дали пинские спасатели.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий