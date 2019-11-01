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Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине

02.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине
Суеверные люди даже сверились с календарем: не тринадцатое ли число выпало на нынешнюю пятницу? Иначе чем объяснить целую череду трагических событий произошедших на Брестчине?

Портал pinsknews.by сообщал о том, что ранним утром в Пинском районе грузовик, перевозивший молочную продукцию, съехал в кювет и перевернулся от удара сзади. Оказалось, что удар он получил от попутной фуры, управлял которой водитель в состоянии утомления.

Ближе к полудню в милицию поступило сообщение о взрывном устройстве в здании пинского железнодорожного вокзала. К счастью, сообщение не подтвердилось. Однако стражам порядка пришлось основательно потрудиться, чтобы в самые короткие сроки восстановить работоспособность объекта. Кстати, правоохранителям удалось вычислить и задержать подозреваемую в лжеминировании вокзала.

В середине дня новость о трагедии пришла из пригорода Пинска. В деревне Галево автомобиль «ГАЗ» сбил 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Спустя полтора часа пострадавшая скончалась в больнице.

Около 9 часов вечера в Ивановском районе под колесами большегруза погиб пешеход. По предварительной информации: 43-летний россиянин на фуре двигался в направлении Пинска. В районе деревни Рыловичи совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 58-летнего местного жителя. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Известно, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом.

Еще одно несчастье произошло в Барановичском районе. По данным Следственного комитета Беларуси, вчера днем 11-летний мальчик в аг. Русино Барановичского района вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Во время игры мальчик запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили его. Проведенные прибывшей бригадой «скорой помощи» реанимационные мероприятия положительного результата не дали, и школьник скончался.

А вот в Бресте удалось избежать беды. Неравнодушные горожане сообщили в милицию о том, что на проезжей части одной из улиц сидит женщина. Прибывшие на место вызова инспекторы ГАИ помогли женщине уйти с дороги и отвезли ее домой. По внешним признакам 36-летняя брестчанка была пьяна, но она отказалась от медицинского освидетельствования.

Днем ранее пинчанин погиб при лобовом столкновении грузовиков в Пинском районе. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, аварию могло спровоцировать лопнувшее колесо грузовика.

К каждому из эти происшествий привела цепочка событий. Друзья! Соблюдая элементарные правила безопасности, вы сбережете свои здоровье и жизнь. Пожалуйста, объясните детям правила безопасного поведения на дороге, игровых площадках, в быту, напомните детям об опасности игр со спичками, повторите номера телефонов экстренных служб. Присматривайте за малышами. Во время школьных каникул это особенно актуально. 

Еще больше советов, как обезопасить досуг детей в каникулы, дали пинские спасатели.

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Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине Череда трагических происшествий прокатилась вчера по Брестчине

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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> Суеверные люди даже сверились с календарем: не тринадцатое ли число выпало на нынешнюю пятницу? Иначе чем объяснить целую череду трагических событий...
 
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