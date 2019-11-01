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50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео)

02.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео)Минске" width="560" height="373" />
В пятницу, 1 ноября, в Минске на стройплощадке по улице Аэродромной строители при проведении работ обнаружили авиабомбу. Прибывшие саперы взрывотехнического центра внутренних войск идентифицировали ее как немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны весом 50 кг.

Посмотрите, как специалисты вывезли опасную находку на подрывную площадку и уничтожили.

По информации пресс-службы МВД Республики Беларусь

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50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео) 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео) 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео) 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео) 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео) 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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> В пятницу, 1 ноября, в Минске на стройплощадке по улице Аэродромной строители при проведении работ обнаружили авиабомбу. Прибывшие саперы взрывотехнического...
 
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