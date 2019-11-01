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50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео)
02.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Посмотрите, как специалисты вывезли опасную находку на подрывную площадку и уничтожили.
По информации пресс-службы МВД Республики Беларусь
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