50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео)

Источник материала: Полесская правда

Минске" width="560" height="373" />

В пятницу, 1 ноября, в Минске на стройплощадке по улице Аэродромной строители при проведении работ обнаружили авиабомбу. Прибывшие саперы взрывотехнического центра внутренних войск идентифицировали ее как немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны весом 50 кг.

Посмотрите, как специалисты вывезли опасную находку на подрывную площадку и уничтожили.

По информации пресс-службы МВД Республики Беларусь

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