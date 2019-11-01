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В Климовчиском районе 15-летний мальчик вытащил из горящего дома спящего хозяина
Источник материала: Tut.by
15-летний подросток увидел дым и вытащил из горящего дома спящего хозяина. Об этом
2 ноября в 07.26 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Малашковичи Климовичского района. Когда спасатели приехали, дом горел изнутри, а крыша — полахала. Хозяин жилья находился на улице. Выяснилось, что мужчину до прибытия спасателей спас 15-летний подросток.
Мальчишка увидел задымление внутри дома, зашел туда через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Мужчину доставили в больницу с отравлением продуктами горения.
Спасший мужчину подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий причины пожара, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем при курении.
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Мальчишка увидел задымление внутри дома, зашел туда через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Мужчину доставили...
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