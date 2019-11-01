В Климовчиском районе 15-летний мальчик вытащил из горящего дома спящего хозяина

Источник материала: Tut.by

15-летний подросток увидел дым и вытащил из горящего дома спящего хозяина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

2 ноября в 07.26 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Малашковичи Климовичского района. Когда спасатели приехали, дом горел изнутри, а крыша — полахала. Хозяин жилья находился на улице. Выяснилось, что мужчину до прибытия спасателей спас 15-летний подросток.

Мальчишка увидел задымление внутри дома, зашел туда через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Мужчину доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Спасший мужчину подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий причины пожара, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем при курении.