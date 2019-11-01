ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Климовчиском районе 15-летний мальчик вытащил из горящего дома спящего хозяина

02.11.2019 12:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15-летний подросток увидел дым и вытащил из горящего дома спящего хозяина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

2 ноября в 07.26 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Малашковичи Климовичского района. Когда спасатели приехали, дом горел изнутри, а крыша — полахала. Хозяин жилья находился на улице. Выяснилось, что мужчину до прибытия спасателей спас 15-летний подросток.

Мальчишка увидел задымление внутри дома, зашел туда через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Мужчину доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Спасший мужчину подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий причины пожара, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчишка увидел задымление внутри дома, зашел туда через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Мужчину доставили...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли на стройке в Минске (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика